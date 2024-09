Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) A rendere virale la questione ci ha pensato un sacerdote, Padre Francisco Javier Bronchalo, parroco che svolge il suo compito a Nostra Signora dell’Assunta, in provincia di Madrid. Il religioso, incuriosito dai colloqui con altre persone che gliene avevano parlato, ha deciso di porre alla AI una domanda insolita: “Se tu“, ha domandato Padre Bronchalo, “comeper far perdere la Fede alle persone?”. RISPOSTE PARTICOLARI E STRUTTURATE Le risposte dello strumento virtuale creato da OpenAI sono state così particolari e strutturate da spingere il parroco madrileno a renderle pubbliche. Suscitando un grande interesse in Rete e non solo. Perché, ammettiamolo, leggendole vengono i. In primo luogo, per la capacitàAI di cogliere il senso profondodomanda e per aver saputo immedesimarsi nello “Spirito del Male” in modo lucido e puntuale.