Bce | Tajani ' lo 025 è troppo poco serviva più coraggio'

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Mi aspettavo una scelta piùsa da parte della Bce, 0,25 è. Dobbiamo puntare sulla crescita e l'inflazione è in calo. La Bce deve poter fare di più. Credo che si debba modificare il Trattato che istituisce la Bce che non può essere solo guardiana dell'inflazione, deve poter governare la moneta per sostenere la crescita. Da un punto di vista monetario si deve poter fare di più. Se il costo del denaro è eccessivo, ed è eccessivo, non c'è motivo per tagliare solo lo 0,25. Non dobbiamo cedere a capricci rigoristi, anche quello della Germania. La Bce deve avere più. Ed è indispensabile una sua riforma". A dirlo è il ministro degli Esteri Antonioal Senato.