Atalanta Scalvini scalpita sui social | Non vedo l’ora di tornare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bergamo – Cento giorni fa il grave infortunio al ginocchio, con la rottura del legamento crociato, durante un intervento di gioco nel finale di-Fiorentina. E adesso, alla vigilia di un altro-Fiorentina, un messaggio chiaro e che fa ben sperare: “Sto lavorando giorno dopo giorno per ricominciare a fare ciò che amo. Nondiin campo”. Giorgiodopo tre mesi ha rotto il silenzio sui, con un post di poche righe e una sua foto sorridente in magliaper far sapere ai tifosi nerazzurri che il suo lento e laborioso percorso di recupero sta procedendo senza intoppi, rispettando la tabella di marcia prevista dal 3 giugno, da quando è stato operato a Roma a Villa Stuart dall’equipe del professor Mariani, lo specialista che due mesi dopo ha operato per lo stesso infortunio anche Gianluca Scamacca.