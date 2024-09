Allarme Dengue a Fano | altri sette casi probabili disinfestazione in tutta la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024)(Pesaro e Urbino) 12mbre 2024 – Un caso diconfermato a Centinarola edal Vallato. E mentre a Centinarola è stato appena eseguito (dalle 2,30 alle 6,30 di stamattina) un intervento diurgente, il sindaco disi appresta a firmare una seconda ordinanza, per unaurgente più estesa, ala. Close up view of technologist or technician glove hand hold a blood sample and rapid test casforIgG, IgM rapid screening test La scheda /: sintomi e come prevenire il contagio “Il caso di Centinarola è un caso confermato, poi ci sono, circa 7 – spiega il dottor Augusto Liverani, il direttore responsabile dell'Unità Operativa complessa Igiene, Sanità Pubblica e Prevenzione Malattie Infettive dell'Ast Pesaro e Urbino – che sono residenti nel quartiere Vallato di