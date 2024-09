Aggressioni ai medici arriva la flagranza di reato differita Il ministro Schillaci | Bisogna agire rapidamente è un problema culturale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per chiunque aggredisca membri del personale sanitario sarà valida ladi, anchedi 48 ore. È questa la prima risposta concreta che il governo Meloni mette in campo per tentare di arginare unche nelle ultime settimane è esploso. A comunicarlo è stato ildella Salute Orazio, a seguito di un incontro con tutti gli Ordini professionali sanitari. LaPrima il confronto con ildella Giustizia Carlo Nordio. Poi l’annuncio: «Riteniamo che lo strumento più utile per cercare di combattere leal personale sanitario è quello di introdurre sempre l’arresto indi, anche differito». Cioè se entro il limite posto dalla legge saranno trovati elementi indiziari oggettivi a carico dell’aggressore, questi sarà arrestabile “indi”.