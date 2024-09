Uomini e Donne Armando Incarnato incastrato dalla ragazza che frequenta in segreto? La segnalazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 settembre 2024)continua ad essere uno dei cavaliere dipiù discussi ma questa volta le accuse mosse nei suoi confronti sono davvero gravi. A raccontare tutto ci ha pensato Alessio More, conosciuto come @opinionista.social su Instagram, che ha lanciato la sua clamorosa esclusiva sucon tanto di foto. Scopriamo cosa ha denunciato alla redazione del trono over che riguarda il cavaliere campano. Gossipha una giovane fidanzata fuori dal programma? I nuovi sospetti “Il buon Donlascia tracce e questi sono i risultati, lain questione è la fidanzata di. I due sono fidanzati, ovviamente non si seguono e tutto, in vista dell’inizio del programma deve risultare tutto “pulito”, ovviamente se era un’amica ti seguivi su Instagram.