Tutto pronto al Diaz per accogliere le alunne gli alunni e soprattutto le nuove matricole

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Caserta. La campanella alsuonerà il 12 settembre e accoglierà glicon molte novità che sono il risultato di una lunga e proficua progettazione riguardante sia l’aspetto didattico che quello delle attrezzature tecnologiche. Infatti, in ogni classe, oltre ad essere presente una lavagna multimediale di ultima generazione, glitroveranno un armadietto in cui sono riposti i visori quattro D per le sperimentazioni in realtà aumentate, una serie di collegamenti a piattaforme di programmi che vanno dalla realtà aumentata all’intelligenza artificiale per vivere esperienze nel metaverso. Particolarmente innovativi saranno i due corsi di Sperimentazione e Ricerca con le ore dedicate alle metodologie della ricerca.