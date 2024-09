Totò Schillaci | il campione di Italia ’90 e la sua lotta contro la malattia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è un nome che evoca immediatamente i ricordi delle emozionanti “Notti Magiche” di’90. Proprio lui in questi ultimi giorni sta facendo preoccupare l’intero mondo del calcio per via dellacui sta combattendo. Ecco cosa ha. L’ex attaccante della Juventus e della nazionalena si è distinto in quel torneo, diventando il capocannoniere e uno dei simboli di quella generazione calcistica. Tuttavia, negli ultimi tempi,si è trovato a dover affrontare una sfida ancora più dura: una graveche ha richiesto il suo ricovero in ospedale., foto Ansa – VelvetMagUn ricovero che preoccupa i tifosi Il 9 settembre 2024, la notizia del suo ricovero presso l’Ospedale Civico di Palermo ha generato apprensione in tutto il mondo dello sport.