Temptation Antonio e Titty brutta copia di Alessia e Lino | arriva stoccata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ieri ha debuttato la nuova edizione diIsland, che in men che non si dica è entrata subito nel vivo. Tante son le dinamiche che sono state affrontate e le coppie che subito si sono esposte e messe in gioco (QUI quello che è successo). Tra di esse c'è, sicuramente, quella formata da. I due ragazzi, originari di Napoli, hanno iniziato già a dare scalpore, specie per alcuni comportamenti assunti dal fidanzato nei riguardi della sua compagna. Gli atteggiamenti del giovane nei riguardi di una tentatrice sono apparsi così eccessivi perche, infatti, al termine della puntata ha richiesto già un falò di confronto. Ma cosa ricorda tutto ciò? Ebbene sì, proprio il percorso diGiuliano ePascarella. La cosa è stata notata da tanti utenti del web, ma non solo.