Suor Grazia Mezzo secolo da religiosa

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un festa carica di importanti significati. Una grande festa – alla presenza del vescovo Paccosi – per celebrare i 50 anni di vitadiGrasso. "Un traguardo celebrato da tutta la comunità di Pino, quasi 40 trascorsi a Ponte a Elsa, e nel suo asilo parrocchiale – scrive il sindcao di San Miniato Simone Giglioli –.è un riferimento per tutta la comunità e per tante generazioni di ragazze e ragazzi che ha formato nella sua attività di educatrice". Dell’asilo parrocchiale questaè sempre stata l’anima e il motore, e la struttura ha visto passare decine e decine di generazioni di bamini e di bambine: una reltà che è anche l’orgoglio della piccola frazione che San Miniato divide con il Comune di Empoli. Grazie di cuore,– conclude il primo cittadino di San Miniato – per il tuo inestimabile contributo alla nostra comunità".