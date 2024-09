Sottopasso apre passerella chiude Rivoluzione in vista alla stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024), finalmente, domani ilpedonale dellaferroviaria che sbuca in viale Trivulzio, mentre a giorni lasopra i binari, che versa in condizioni pietose, verrà chiusa al transito: sarà una settimana decisiva per la mobilità del comparto dello scalo codognese e che cambierà le abitudini di pendolari e cittadini. Ieri mattina, tecnici di Rfi e sindaco Francesco Passerini hanno effettuato un sopralluogo per capire a che punto sono i lavori e pianificare i prossimi passaggi: infatti, da domani l’accessodal fabbricato centrale di piazzale Cadorna sarà interdetto, per circa tre mesi, perchè gli operai dovranno lavorare sull’altra parte del cantiere del. Dunque l’entrata verso i binari sarà possibile dal cancello nei pressi del deposito di biciclette. In queste ore, saranno posizionati cartelli ad hoc per evitare disagi.