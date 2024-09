Siccità senza precedenti in Abruzzo | Cia chiede dichiarazione di calamità per l’agricoltura

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Pescara - Ciasollecita alla Regione un intervento immediato per affrontare i gravi danni causati dalla. La richiesta di stato dinaturale è stata inoltrata ai principali rappresentanti regionali: il Presidente Marco Marsilio, il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e l'Assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente. Laprolungata, combinata con temperature insolitamente elevate, ha avuto effetti devastanti sulle colture agricole. I danni stimati indicano una diminuzione della produzione agricola di circa il 50%, influenzando negativamente non solo gli agricoltori, ma l'intera filiera agroalimentare. I settori più duramente colpiti includono cereali, ortaggi, frutteti, vigneti e uliveti, con conseguenti perdite significative di reddito e un crescente rischio di desertificazione in alcune aree della regione.