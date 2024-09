Rottura della condotta principale del Verde | 22 Comuni rimangono senza acqua

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Chieti - Un'improvvisadelha lasciato 22del Chietinofornitura idrica, con Sasi Spa al lavoro per ripristinare il servizio entro domani mattina. Un grave inconveniente ha colpito dalle 14 di oggi ben 22nella provincia di Chieti, a causaimprovvisadel, situata nel territorio di Castel Frentano. La Sasi Spa, l'ente gestore del servizio idricozona, hacato che per poter eseguire i necessari lavori di riparazione, l'erogazione dell'è stata interrotta e rimarrà sospesa fino al tardo mattino di domani, 12 settembre, o fino a quando il servizio non sarà completamente ripristinato.