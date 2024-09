Roma sfondata in ogni suo luogo | Alessandro Gassmann a valanga Il post

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si moltiplicano gli appelli dei vipni che, guardando la città in cui sono nati e cresciuti, "firmano" commenti senza filtri sull'attuale gestione della Capitale. Dopo le dichiarazioni di Carlo Verdone (che poco tempo fa ha concesso un'intervista al Fatto Quotidiano e ha perfino ipotizzato di cambiare residenza) e le parole nostalgiche di Giulio Scarpati (che parlando con Il Tempo ha esternato il dispiacere che prova nel vedere il centro storico maltrattato e senza un tessuto sociale riconoscibile), è arrivato il turno di. L'attore, che già in passato si era schierato contro Roberto Gualtieri e il suo operato, è tornato a usare parole forti e cariche di sconforto. "Oggi, come faccio da qualche giorno, ho attraversatomia bella, dal centro all'estrema periferia", ha raccontatosu X.