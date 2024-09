Rai Fiction da leone di Sicilia si fa pecora

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La Rai perde colpi. Peggio: la sua Raiperde colpi, e da padrona assoluta nel mondo della serialità italiana cede il passo ad altri, aprendo la propria stagione con titoli “importati” quali Máxima e I Leoni di. Che fine! La prima, andata in onda la scorsa settimana, è una produzione straniera di rilevanza relativa, ma I Leoni diè stato uno dei prodotti italiani più attesi dello scorso anno dal pubblico pagante di Disney+, che ha seguito con interesse le vicende della famiglia Florio. E la Rai che fa? Lo usa in apertura di stagione, neanche non fosse più in grado di prodursi una punta di diamante da sé. Sia chiaro, il prodotto merita, non è questo il punto.