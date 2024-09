Outlet di Barberino arrivano Ermal Meta BigMama e J-Ax | chiacchiere e musica con i fan

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Firenze, 11 settembre 2024 – Proseguono gli appuntamenti con lo spettacolo al, da luglio passato sotto la gestione di Promos. Dal 15 settembre andrà in scena il “Goodbye Summer” un format che uniscee parole e che porterà sul palco del centro toscano tre grandi artisti dellaitaliana -e J-Ax - che si racconteranno al pubblico dell’in un’intervista intervallata da uno show-case dei loro brani più noti. Il primo a salire sul palco, il 15 settembre, saràper far vivere al pubblico un viaggio attraverso le fasi della sua carriera e della sua vita che, di recente, l’ha visto anche diventare padre di una bimba, nuova fonte di ispirazione per la sua. Un viaggio durante il quale non potranno mancheranno le sue hit storiche, che l’hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano.