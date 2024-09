Omicidio di Stefania Rota | ecco perché il cugino è stato condannato a 15 anni e 8 mesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Mapello. Era convinto di esseretruffato dalla cugina, in combutta con il geometra che si era occupato della pratica catastale, per sottrarre 35 metri quadrati di sua proprietà dal capannone che i due parenti avevano in comune. Per la Corte d’Assise del tribunale di Bergamo, che haIvano Perico a 15e 8per l’di, ad armare la mano dell’assassino non furono quindi motivi abbietti, come ritenuto invece dalla Procura. L’uomo, 65, era profondamente convinto di aver subito un torto, in realtà mai avvenuto. Tant’è che qualche giorno dopo aver fratturato il cranio della cugina con un batticarne, ha cercato di incendiare lo studio del professionista. Il suo fine, secondo quanto si legge nelle motivazioni della sentenza, era quello “di ammazzare tutti e due” e poi farla finita.