Non possono averlo fatto davvero E invece sì | Antonio Titti e Julia choc a Temptation Island 2024

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Martedì 10 settembre è partita la nuova edizione di. Al timone del reality show delle tentazioni in salsa autunnale il confermatissimo e amatissimo dal pubblico di canale 5, Filippo Bisciglia. Sempre sette coppie che metteranno in discussione il loro rapporto. Il villaggio è sempre quello dell’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari in Sardegna, dove per 21 giorni i fidanzati e le fidanzate vivranno separati in due villaggi diversi insieme a tentatori e tentatrici. Tra le coppie di questa edizione ci sono, 27 anni e Titty, 24 anni, fidanzati da 3 anni. Scriveperché Titty è troppo gelosa. Titty partecipa perché non si fida didato che, dopo pochi mesi dall’inizio della loro relazione, ha scoperto che lui aveva un’altra fidanzata.