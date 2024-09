Napoli per il Cagliari è ballottaggio tra Neres e Politano McTominay in vantaggio su Anguissa Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A Sky fanno il punto della situazione sule sulle condizioni dei propri giocatori di ritorno dalla nazionali. C’è apprensione per le condizioni di Kvara ma nessun allarme. Ha preso un botta con Georgia. In vista delalcuni ballottaggi comesulla fascia ea centrocampo., su Kvara non c’è allarme Le parole di Franceso Modugno, inviato a Castel Volturno, a Sky: «Kvara da vedere. Non c’è apprensione. Le rassicurazioni di Kvara fanno sperare. C’è attesa, certe botte fanno male e le trascini per un po’. Le parole del ct della Gorgia sono di quelle che non fanno preoccupare. Per Kvara ci saranno controlli del caso. Altre botte si smaltiscono da qui a domenica. Si farà di tutto per recuperarlo. Per la partita contro il, Lukaku dal primo minuto. È questa la sensazione.tra David