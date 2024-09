Monza vs Inter | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. L’avvio stentato obbliga i brianzoli ad evitare altri passi falsi anche se difronte ci sono i Campioni d’Italia che vogliono già aumentare il distacco sulle dirette concorrenti.vssi giocherà domenica 15 settembre 2024 alle ore 20.30 presso l’U-Power Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli non hanno cominciato bene il campionato e questo potrebbe già pesare ai fini della salvezza. La squadra di Nesta ha raccolto soltanto due punti in tre partite, pareggiando dapprima ad Empoli, della sconfitta casalinga contro il Genoa e del pareggio esterno di Firenze per 2-2. I nerazzurri, Campioni d’Italia in carica, hanno difeso bene il titolo con sette punti su tre.