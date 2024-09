Milano seduce poi respinge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Cosa tiene insieme la brutta notizia di cronaca nera del ragazzo pugliese brutalmente rapinato appena sceso dal treno a Centrale diretto a un test d’ingresso in università e l’ultimo bollettino sul caro affitti in città? Un aggettivo:nte.nte. Una verità che sicuramente non piacerà ai milanesi, ma proviamo ad alzare la testa, ad uscire dalla nostra bolla di aperitivi e carsharing (per chi si può permettere un po’ di movida). Questa città negli ultimi anni ha subito purtroppo un abbrutimento verso il basso e verso l'alto. Sempre più insicura, di quell’insicurezza strisciante, fatta di baby gang scatenate e sciroccati che ti inseguono senza un perché. Sempre più immoralmente cara. Maè anche affascinante: ammalia, attira,. Poi mastica e sputa. Chi resiste al trattamento resta, molti la abbandonano.