Milan Morata è tornato in gruppo | la scelta tra lui e Abraham in vista del Venezia|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 2024-09-11 14:32:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Buone notizie in arrivo per ile per Paulo Fonseca. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Alvaroad allenarsi col resto dela tre giorni dalla ripresa del campionato – che vedrà i rossoneri affrontare il Venezia a San Siro alle 18.30 di sabato 14 – e a distanza di 3 settimane dall’infortunio muscolare accusato dopo l’esordio con gol nella partita contro il Torino.