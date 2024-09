Mi vengono i brividi | quel patto con Sinner mi ha fatto rinascere la confessione di Matteo Berrettini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Torna il tennis. E torna con la Coppa Davis. E l'Italia è campione in carica. Gli azzurri scendono in campo contro il Brasile, ad aprire le danze è, che si impone per 6-1, 7-6(5) nella prima partita contro Joao Fonseca, considerato il "piccolo". Insomma, peruna vittoria nettissima sulo che viene considerato uno dei maggiori prospetti del tennis mondiale. Italia subito sull'1-0: si parte nel migliore dei modi a Bologna. E nel giorno dell'esordio in Davis,si è anche concesso a un'intervista a La Stampa, dove ha parlato della sua rinascita in termini tennistici: due anni dopo, è di nuovo nel gruppo italiano della Coppa Davis. Due anni da incubo, segnati da un'infinita sea di infortuni che ne hanno condizionato il rendimento e che hanno pesato come macigni anche da un punto di vista psicologico.