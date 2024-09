Maria Rosaria Boccia si aggirava negli studi di Amici | interviene Mediaset

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Interviste choc, rivelazioni scottanti sul ministro Sangiuliano, possibili diffide da volti noti, ospitate cancellate all’ultimo minuto (come Pamela Prati in quel gioiello di Live Non è la d’Urso),è senza ombra di dubbio il personaggio del momento. La nota imprenditrice campana dopo la grana relativa al caso della sua presunta ‘presidenza della Fashion Week Milano Moda’, adesso si trova in mezzo ad un equivoco che riguardadi. Nel 2017ha pubblicato sui social molti scattidi, uno della cartellina ufficiale del talent, un altro seduta tra i banchi e diverse foto nel backstage della trasmissionena. Ma cosa c’entra lacon? Nulla! Tramite Dagospia,ha fatto sapere che l’imprenditrice non ha mai collaborato con il programma di Canale 5.