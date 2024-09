LIVE Bolelli Vavassori-Matos Melo 7-6 6-7 3-2 Italia-Brasile 2-0 Coppa Davis 2024 in DIRETTA | dominano i servizi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDIDALLE 15.00 LADEL 2° SINGOLARE DIDI40-0 Prima al centro vincente di. 30-0 Scappa via la risposta del veterano sudamericano. 15-0si consegna al colpo sotto rete dell’avversario. 3-3 Game. Non passa la risposta di rovescio di. 40-30 Altroo vincente di. 30-30 Gran prima al centro del quarantunenne brasiliano. 15-30 Splendida la risposta di rovescio vincente di, di solo polso. 15-15 Comoda chiusura con la volèe di rovescio per. 0-15 Non passa la volèe di dritto di. 3-2 Game. Sale in cattedra ilo died azzurri che restano in vantaggio. 40-15 Altra gran prima di Andrea. 30-15o vincente del torinese.