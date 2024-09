Lite in camerino tra Boccia e Berlinguer salta l’intervista | Che fai registri anche me? Voglio avere prima le domande video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) «Non sono scappata, non ho paura della verità»: così Maria Rosaria, dopo il forfait a È sempre Cartabianca, su Rete 4, in un messaggio inviato a Biancache lo ha letto in diretta durante la trasmissione. Nel messaggio la donna spiega di aver rinunciato al“solo perché non c’erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione». Secondo il retroscena di Repubblica l’imprenditrice campana dopo il trucco ha parlato con la conduttrice della struttura della trasmissione. E qui è accaduto qualcosa. Ladomanda nel copione era su Giorgia Meloni e la frase su come una donna «deve guadagnarsi spazio nella società». E qui c’è stato un primo problema. Ma soprattutto durante la loro conversazionele ha detto a un certo punto: «Non è che mi stai registrando?», la risposta di: «Ma per chi mi prendi?».