Liguria Bucci | mi candido per portare modello Genova in Regione

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 set. (askanews) – “Ho deciso di candidarmi alla presidenza dellaconvinto che questo sia un impegno necessario per poter proseguire un lavoro di crescita e sviluppo che la nostra terra ha iniziato nel 2015 e quella visione di città che vedeprotagonista dal 2017. È troppo alto il rischio che in futuro lapossa essere amministrata dai signori del ‘no’ a tutto”. Lo scrive su Facebook il sindaco diMarco, commentando la decisione di candidarsi alla guida della. “Non ci possiamo permettere – sottolinea– di fermare le tante opere e i progetti messi in piedi in questi anni che hanno restituito orgoglio a tutti i cittadini e una grande visione internazionale al nostro territorio.