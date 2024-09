Le vite di Fabrizio Ferri | Folgorato dalla bellezza di Isabella Rossellini Sting mio amico geniale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano – «In famiglia non si facevano foto. Le uniche macchine fotografiche che avevamo erano quelle che mio padre portava dai suoi viaggi in Russia. Ricordo una copia di una Rolleiflex, mai usata perché le istruzioni erano solo in Russo". Sembra incredibile se a parlarne è, classe 1952, uno dei più celebri fotografi italiani, osannato in tutto il mondo per l’inconfondibile intensità emotiva che traspare nei ritratti alle celebrità: da Julia Roberts a Charlize Theron, Naomi Campbell e Susan Sarandon, e poi, scoperta casualmente agli inizi della sua carriera da reporter.ha fondato negli anni Ottanta il Superstudio a Milano, aprendo successivamente uno spazio polifunzionale anche a New York, città dove vive e lavora con la moglie Geraldina.