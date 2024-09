Il sindaco di Afragola | Centro sportivo del Napoli? Ieri i sopralluoghi non c’è stata alcuna scelta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ildi, Antonio Pannone, è intervenuto a Radio Crc, radio partner del, a proposito della costruzione di un nuovodelad. Un nuovoad? «Ilha fretta» Di seguito le parole deldi: «ci sono stati deiper fare il punto della situazione e guardare da vicino quelle che potrebbero essere le opzioni, perché ce n’è più di una, sul territorio afragolese. Ci sono più aree compatibili per un investimento del genere». Ilha poi continuato: «Il presidente aveva già ribadito nell’ultimo incontro del 5 agosto di avere fretta. In quell’incontro ho percepito chiaramente il forte interesse dele del suo presidente. Ilha fretta, la società non può diventare prigioniera di logiche eccessivamente burocratiche.