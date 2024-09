Gualtieri è sicuro | I romani saranno fieri di rivotarmi Non mi accontento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Robertoe anche un po' spavaldo. "Idi. Io come loro non mie insieme alziamo gli obiettivi", ha dichiarato in un'intervista concessa a Roma Today. Il primo cittadino della Capitale, interrogato su tutti i temi cruciali, non ha esitato e ha dato voce a quelle che, leggendo le sue parole, sembrano già granitiche certezze. "Roma merita che chi la governa si ponga obiettivi ambiziosi. Noi siamo ambiziosi e spesso questa ambizione ci espone", ha detto alludendo alla valanga di critiche che spesso lo travolgono per l'attuale gestione della città. Incendi, lavori in corso (e infniti) in previsione del Giubileo, la proposta del biglietto dell'autobus a due euro, il nodo rifiuti e la certezza della ricandidatura: questi gli argomenti caldi, anzi bollenti, che il sindaco ha commentato punto per punto.