Furto d’angeli dalla tomba di un bimbo | Ne doneremo noi uno al papà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Rimini, 11 settembre 2024 – Un angioletto. Una piccola statuina posta sulla lapide vicino alla foto di Gabriele, il figlio che non c’è più, scomparso per una malattia a soli 4 anni nel 2007. Stefano Grana, il padre, negli ultimi 17 anni ha visto scomparire quella piccola statuina ben cinque volte. Gli hanno rubatodel figlio, nel cimitero di Saludecio in provincia di Rimini, cinque angioletti della Thun con il passare degli anni. "I ladri non si sono limitati a questo, hanno rubato anche piccoli giocattoli tra cui una ruspa che avevo messo sulla". Stefano non è rimasto in silenzio. Si è sfogato raccontando la sua rabbia e il suo dolore per una storia che continuava a ripetersi. Ma questa volta la storia ha un finale diverso. Lo sfogo di Stefano è arrivato fin in Trentino.