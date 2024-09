Frattesi robe da top player! L’intreccio tra Inter e… Nazionale – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Davideè ormai un bomber di razza in. Il centrocampista, dopo gli sfracelli con la maglia azzurra, adesso punta a prendersi anche l’. PROTAGONISTA – Le partite contro Francia e Israele hanno ridato a Luciano Spalletti e ridaranno a Simone Inzaghi un Davidein formato top. Sia contro i transalpini, che contro ladella stella di David, il centrocampista dell’ha reso al massimo. Nel complesso sono arrivati due gol, una traversa e un altro paio di occasione che potevano far lievitare ancora il suo bottino di marcature.è salito a quota sette gol in, ben sei sotto la gestione di Spalletti. Se all’Europeo, non è riuscito a brillare, complice anche un 3-4-2-1 non adatto alle sue caratteristiche di incursore/invasore istintivo, nel nuovo 3-5-2 è praticamente un’ira di Dio. Ora chiede spazio pure all’