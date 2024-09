Emofilia A Aifa estende rimborsabilità per anticorpo bispecifico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco () ha recentemente ampliato la, da parte del Servizio sanitario nazionale, di emicizumab. L'diretto al fattore IXa e al fattore X, già approvata per l'A grave con e senza inibitori del fattore VIII, fornirà ora anche una pratica ed efficace opzione di trattamento profilattico alle persone affette daA moderata (FVIII?1% e ?5%) con fenotipo emorragico severo. L'A - si legge in una nota diffusa da Roche - è una grave patologia ereditaria che colpisce in tutto il mondo circa 900 mila persone, delle quali circa il 14% presenta una forma moderata della malattia. Se da un lato il trattamento e la cura dei soggetti affetti daA grave sono ben consolidati, dall'altro vi sono meno informazioni e indicazioni sulla profilassi dell'A moderata.