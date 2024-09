Dormivamo insieme ma senza consumare poi gli ho detto che prima ero un uomo | la confessione di Juliana Moreira Edoardo Stoppa | Traumatizzato per una settimana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un amore nato nel 2007, poi due figli (Lua Sophie e Sol Gabriel) e il matrimonio dieci anni più tardi. E, oggi, a 17 anni di distanza dall’inizio della loro storia,edsi raccontano nel salottino de La Volta Buona, intervistati dalla conduttrice Caterina Balivo. La coppia ha ricordato i primi mesi d’amore, svelando dettagli, anche intimi, della relazione e uno scherzo fatto dalla modella a quello che sarebbe diventato suo marito nel 2017. “Lui diceva che non aveva intenzione di fidanzarsi e nemmeno io lo volevo, intendevo procedere con calma – spiega-. Quindi non erano successe delle cose.ma“. “Non solo – interviene-. In quel periodo lei aveva fatto un’operazione per ridurre il seno quindi sopra non se ne parlava di toccarla perché le faceva male, poi sotto nemmeno avevo visto, non se ne parlava nemmeno.