Di nuovo la Dengue in Lombardia a Brescia un caso autoctono | il contagiato non si è mosso dall’Italia

(Di mercoledì 11 settembre 2024)– Oggi 10 settembre 2024 è stato confermato sul territorio di ATSunpositivo diin una persona che non ha effettuato alcun viaggio all’estero, come rilevato dall’indagine epidemiologica condotta da ATS: quindi si tratta di un”. A seguito della segnalazione delsospetto, ATS ha allertato i Comuni che la persona ha dichiarato di aver frequentato per motivi di lavoro e di residenza, i quali hanno provveduto a mettere in atto gli interventi di disinfestazione previsti dai protocolli ministeriali e regionali. Sono state attivate tutte le iniziative di sanità pubblica previste dai protocolli nazionali e regionali.