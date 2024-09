De Luca | Si può giocare con le parole ma a Gaza è genocidio attuato da un criminale Netanyahu E nella guerra in Ucraina non ci sono innocenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Arrivano daimmagini di massacri e di genocidi. Possiamocon le, ma aè unda unche si chiama“.ledel presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel corso del suo intervento alla presentazione della 17ma edizione del Campania Teatro Festival, che si terrà dal 21 settembre al 15 dicembre. “Noi siamo al fianco della maggioranza del popolo israeliano – continua De– ci sentiamo fratelli di Rabin, di Peres, delle centinaia di migliaia di persone chein piazza. La democrazia in astratto c’è ma le democrazie posprodurre anche barbarie o, nell’indifferenza dell’Occidente, per il quale 40mila morti non fanno neanche notizia. E di quei 40mila, almeno 35miladonne e bambini, massacrati e mutilati“.