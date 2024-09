Daily Crown | Carlo andrà in Australia il viaggio più lungo dalla diagnosi di cancro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Londra, 11 set. (Adnkronos) - ReIII e la regina Camilla andranno indal 18 al 26 ottobre e il loro sarà ilpiùda quando al sovrano è stato diagnosticato il. La loro visita comprenderà una rassegna della flotta navalena nel porto di Sydney, nonché incontri con leader politici e due pluripremiati esperti di. Accanto agli impegni più formali, la coppia reale non mancherà di assaggiare il barbecue tradizionale locale. Dopo la, l'unicointernazionale del re è stato a giugno, in Francia, per le commemorazioni del D-Day. Ilin, il primo del suo regno in uno dei regni del Commonwealth di cui è capo di Stato, prevede un ricco un programma di impegni a Sydney e Canberra.