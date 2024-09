Cane legato sul pickup | polemiche a Campovalano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Teramo - Un video choc pubblicato sui social ha scatenato una bufera sulla vicenda di uncon una corda al collo sul cassone di un furgone a. Un pastore locale è stato denunciato per maltrattamento di animali dopo che un video lo ritrae mentre trasporta il suoin queste condizioni. Le immagini, che hanno rapidamente fatto il giro dei social network, mostrano chiaramente la corda stretta al collo dell'animale, suscitando indignazione e preoccupazione. Dalla denuncia alla controdenuncia L'autore del video, che ha presentato la denuncia ai carabinieri, ha raccontato di aver assistito alla scena e di non aver potuto fare a meno di intervenire. Il pastore, dal canto suo, si è difeso dalle accuse, sostenendo di aver agito in buona fede e di non aver mai intenzionato di far del male al suo animale.