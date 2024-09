Bully Ray Bubba Ray Dudley | Il ritorno alle 2 ore di RAW sarà d’aiuto ai wrestler

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tra le tante novità della WWE nell’ultimo periodo c’è sicuramente ildi RAW2 ore. Lo show di punta della compagnia aveva cambiato la sua durata 12 anni fa, in occasione della millesima puntata del programma, ma con l’imminente passaggio a Netflix le cose cambieranno. A partire dall’episodio del 7 ottobre, RAW tornerà a essere uno show di due ore e alcune leggende si sono espresse in merito, tra queste anche l’ex WWE Tag Team Champion,Ray (Ray). Parlando a Busted Open Radio, l’exsi è espresso favorevolmente al cambiamento proposto dalla WWE, sottolineando come la riduzione dell’orario del programma potrà spronare ia dare il massimo anche negli show settimanali:“Sono un tipo che non ama i filler (riempitivi) e questa mossa li rimuoverà tutti. Anche se RAW è stato molto solido nel passatosei mesi, un anno.