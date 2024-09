Bridgerton svelata l’attrice che interpreterà Sophie | Yerin Ha entra nel cast

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – I fan aspettano da mesi di conoscere il volto di, da quando Netflix ha confermato che la quarta stagione di ‘’ sarà dedicata alla storia d’amore di Benedict. Ora, finalmente, è stato svelato il nome e l’aspetto delscelta per interpretare la donna di cui si innamorerà il secondogenito dei fratelli, interpretato sin dalla prima stagione da Luke Thompson. Si tratta diHa, già apparsa in ‘Dune: Prophecy’ e ‘Halo’), attrice ventinovenne australiana di origini coreane. Uno dei personaggi più amati della saga letteraria di ‘’,esordirà nella quarta stagione. Avrà un cognome diverso: nei romanzi di Julia Quinn si chiamava ‘Beckett’, ma per Netflix diventa ‘Baek’ in onore della cultura di appartenenza di Ha, che la interpreta.