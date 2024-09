Altro che Piano Marshall | mentre l’Italia esulta l’Ue boccia il miracolo Draghi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2024)si abbandona all’ennesimo delirio di onnipotenza, l’Europa guarda con freddo pragmatismo al “” di Mario. Le prime pagine dei quotidiani nazionali grondano entusiasmo: “Ue, ildi” (La Stampa), “rischia l’agonia” (Repubblica), “Appello per salvare l’Europa” (Corriere della Sera). Il messaggio è chiaro: solo Super Mario può salvare il Vecchio Continente. Peccato che, come spesso accade, la realtà sia ben diversa dalle fantasie italiche. Politico, in un articolo del 10 settembre, smonta pezzo per pezzo l’illusione di un’Europa pronta a seguire ciecamente le ricette dell’ex premier italiano.dipinge un quadro fosco: “Diventeremo una società che fondamentalmente si restringe”, dice, parlando di una “torta che diventa sempre più piccola”.