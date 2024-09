Addio a Clio Napolitano | una vita in rapporto alla pari con Giorgio tra amore e impegno civile

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La first lady riservata, avvocato e moglie dell’ex presidente della Repubblica, è scomparsa a Roma dopo una lunga malattia., moglie dell’ex presidente della Repubblica, è morta a Roma dopo una lunga malattia, quasi a un anno esatto dscomparsa del marito e a due mesi dal suo 90º compleanno., una first lady riservata e lontana dai riflettori, definiva i 64 anni di matrimonio con“un“, riflettendo il profondo legame e il rispetto reciproco che li ha sempre uniti. La loro storia d’iniziò a Napoli, ma fu a Roma che il corteggiamento divenne serio. “Ci siamo molto frequentati al ristorante, tanto che mi diceva che l’avevo presa per fame”, ricordava con ironia. La coppia si sposò civilmente nel 1959, dopo pochi mesi di fidanzamento, e si trasferì a Napoli.