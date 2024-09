Vendola | Sono incazzato nero fermate la guerra in Ucraina e a Gaza E su Israele | Un governo genocida di invasati fascisti e razzisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “angosciato e, perché da quando è cominciata lainl’Europa e l’Occidente non sipresentati sul terreno del negoziato, né hanno cercato in tutti i modi un dialogo. No, hanno armato gli ucraini secondo l’idea che nel giro di pochi mesi l’avrebbe vinto la, una illusione scritta ogni giorno sui giornali progressisti d’Italia e di tutto il mondo.passati oltre due anni: centinaia di migliaia di morti, città devastate e oggi si parla di dare a Zelensky i missili a lunga gittata”. È uno dei passaggi del veemente intervento di Nichisul palco della Festa dell’Unità in Puglia, tenutasi quest’anno a Manfredonia, sullaine a