Uomini e Donne copriti i capez**li stai sempre mezza nud*! | la reazione di Ida Platano alle critiche social

(Di martedì 10 settembre 2024) Per anni Idaè stata tra i protagonisti indiscussi di, dapprima come dama del Trono Over, dove ha avuto modo di conoscere prima Riccardo Guarnieri e poi Alessandro Vicinanza, con i quali ha avuto relazioni travagliate, ma molto intense e poi nelle vesti di tronista. Nell’ultima edizione del dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, Ida ha vestito i panni inediti di tronista, dividendosi tra Pierpaolo Siano e Mario Cusitore, ma il suo percorso all’interno del programma non si è concluso nel migliore dei modi, dal momento che a causa delle numerose segnalazioni su Mario, Ida ha dovuto abbandonare il trono dopo averlo eliminato.