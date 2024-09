Torna The Hammer | Berrettini guida gli azzurri È il nostro uomo con più esperienza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo aver perso ogni certezza in un 2023 segnato da enormi difficoltà dal punto di vista fisico e mentale, Matteoha deciso di scommettere ancora una volta su sé stesso, ripartendo con un nuovo team per questa stagione. Essere di nuovo pronto a vestire la maglia azzurra, quindi, non può che essere motivo di enorme gioia per lui. Sia per la chiara dimostrazione di poter competere ad armi pari contro dei connazionali sempre più forti, con Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi che gli sono ancora oggi davanti nella classifica ATP, sia perché anche il 2024 era iniziato con qualche intoppo, costringendolo a saltare anche la trasferta in Australia. Ma mentre l’annata si avvicina alla sua conclusione,può ora affermare con sicurezza di aver ripreso in mano le redini della propria carriera, pronto a dare una mano a capitan Filippo Volandri nella difesa del titolo in Coppa Davis.