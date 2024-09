Temperature in picchiata e neve in quota in Emilia Romagna | quando cambia tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Bologna, 10 settembre 2024 – Estate agli sgoccioli o autunno alle porte? Delle due forse è più veritiera la seconda frase, il che non significa però che l’estate sia proprio finita. In questa stagione connotata da fattori un po’ estremi, infatti secondo le previsioni di Arpae, dopo la fresca sferzata di domenica continueranno a sussisteremassime oscillanti tra i 25 e i 28 gradi fino a giovedì, poi da venerdì dovrebbe esserci un brusco calo.a picco eNon soloa picco (previsti addirittura 15 gradi a Bologna), ma anche maltempo con piogge, temporali, grandine, forte vento e possibile, addirittura, qualche fiocco disopra i 1.500 metri, quindi sulle Alpi e sulle cime più alte dell’Appennino. Prevista burrasca in mare a causa del vento ciclonico. Aria fredda dal Mare del Nordinizia are da mercoledì sera quindi.