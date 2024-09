Telespazio l' Iila in visita al centro spaziale del Fucino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Una delegazione della organizzazione internazionale italo-latino americana,hato ildeldi. Con una "iniziativa" inquadrata nella cooperazione con il gruppo Leonardo, 2spiega una nota, l'organizzazione "ha offerto ai suoi paesi membri l'opportunità di conoscere una delle realtà più all'avanguardia del panorama italiano, riconosciuta come il primo e più importante 'teleporto' al mondo per usi civili". La delegazione dall'amministratore delegato di, Gabriele Pieralli, e dal presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, che ha sottolineato come l'azienda abbia avviato un proficuo rapporto con le istituzioni finanziarie internazionali: "Abbiamo - ha sottolineato Pontecorvo - creato una struttura al servizio delle banche multilaterali di sviluppo.