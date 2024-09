Sinner senza limiti | la quota 25 00 è da sogno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 10 settembre 2024)nessun limite: dopo la vittoria gli Us Open, il secondo Slam della sua stagione, la25 diventa unstoria: travolto Fritz, spinto dal pubblico americano. Niente da fare per nessuno, Jannikcontinua a dimostrare di essere meritatamente il numero uno al mondo. Oltre le polemiche, oltre gli attacchi, oltre tutto quello che c’è stato nel corso degli ultimi mesi.(Lapresse) – Ilveggente.itSei titoli totali quest’anno, compresi i due più importanti, ovviamente. Unche vuole continuare a crescere e adesso punta al torneo in Cina ma anche alle Atp Finals: sarà il faccia a faccia contro Alcaraz a dire la verità, perché anche lo spagnolo ha vinto due tornei quest’anno. Quindi lo scontro diretto per dire chi è il migliore, anche se noi lo sappiamo benissimo chi è e non abbiamo bidi un’altra manifestazione per capirlo.