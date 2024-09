Signorini sul GF | ecco cosa non va in onda e spoiler su nuova edizione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 10 settembre 2024) Lunedì 16 settembre 2024 apriranno i battenti delladel Grande Fratello. Alfonsoè carico e pronto per questaavventura. Nel corso di un'intervista rilasciata per il magazine TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore di questaha raccontato alcuni retroscena sul programma, con particolare riferimento a quello che accade dietro le quinte, e che quindi non va in, ma non solo. Il presentatore ha fatto anche qualchein merito alla, sia per quanto riguarda il cast, sia in merito a ciò che si aspetta dai concorrenti. Ovviamente, non sono mancati dei riferimenti alle sue compagne d'avventura, Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e la news entry Beatrice Luzzi.