Sechi | avviso a Pd e M5s l' effetto Boccia non è mai esistito

(Di martedì 10 settembre 2024) La realtà è un mosaico, bisogna mettere insieme le tessere per capire come va il mondo. La storia non è solo quella dei grandi eventi, spesso sono i piccoli fatti, i segnali deboli che anticipano un cambiamento, a dare un senso a quello che accade. Ieri sera Enrico Mentana sul telegiornale de La7 ha mandato in onda un sondaggio di Swg (realizzato tra il 4 e il 9 settembre) che è una doccia fredda per i teorici del declino della destra: l'affaire Sangiuliano-non ha provocato nessun cambiamento sul consenso di Fratelli d'Italia (-0,1%), gli elettori non hanno fatto un plissé, hanno preso atto delle dimissioni del ministro e non danno credito alle accuse della Maria Rosaria. La fiducia nel governo non cala perché in tv oracola la nostra signora di Pompei, sono ben altri gli elementi che contano per gli elettori. Il quadro politico è invariato.